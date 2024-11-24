Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, під російським вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Михайлівка, Гончарне, Микільське та Томина Балка.
Пошкоджені дві багатоповерхівки та два приватні будинки.
Через російську агресію одна людина дістала поранення.
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