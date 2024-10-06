Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Степанівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Станіслав, Велетенське, Надеждівка, Широка Балка, Берислав, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Милове, Зміївка, Львове та місто Херсон. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 15 – дістали поранення», – написав він.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків, понівечено газогін, складське приміщення, господарчі споруди, автівку «швидкої», автобус та приватні автомобілі.
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