Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 11 населених пунктів області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Нововоронцовка, Тягинка, Шляхове, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Зимівник, Львове і місто Херсон.

Російські військові поцілили в об’єкт критичної інфраструктури і стільникову вежу, житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджена багатоповерхівка і три приватні будинки.

Через російську агресію троє людей дістали поранення, зазначив Прокудін.