Вранці 27 липня російський безпілотник атакував "швидку", в результаті чого постраждав водій, який дістав вибухову травму та поранення ноги.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

“На Херсонщині під ворожий удар потрапив водій “швидкої”. Сьогодні зранку у Бериславі російський безпілотник атакував авто бригади екстреної медичної допомоги. Вибухову травму та поранення ноги дістав 42-річний чоловік”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водія шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.