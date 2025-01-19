За даними ОВА, російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 приватних будинків.

Про це повідомив Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, через російську агресію 3 людини загинули, ще 6 — дістали поранення.

“Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Микільське, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Янтарне, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Софіївка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Берислав, Зміївка, Шляхове, Монастирське, Новорайськ, Червоний Маяк, Ольгівка, Новоолександрівка, Львове, Миколаївка, Осокорівка, Тягинка, Бургунка, Веселе та місто Херсон”, — написав Прокудін.

Також він повідомив, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі.