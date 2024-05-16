Протягом останньої доби в Херсонській області сталися обстріли, внаслідок яких пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, 11 приватних будинків, а також постраждали медичний заклад та дитсадок.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Десятки приватних автомобілів внаслідок атаки отримали пошкодження. Загалом, 19 людей отримали поранення.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в освітні та медичний заклад, в тому числі — дитячий садок, адмінбудівлю. Побиті господарська споруда та 9 приватних автомобілів”, — написав очільник ОВА.

Згідно з інформацією від Прокудіна, обстріляні були населені пункти Михайлівка, Антонівка та Станіслав. Крім того, ворог здійснив авіаційний нальот на Херсон, випустивши бомби.