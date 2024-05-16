Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Десятки приватних автомобілів внаслідок атаки отримали пошкодження. Загалом, 19 людей отримали поранення.
“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.
Були зафіксовані влучання в освітні та медичний заклад, в тому числі — дитячий садок, адмінбудівлю. Побиті господарська споруда та 9 приватних автомобілів”, — написав очільник ОВА.
Згідно з інформацією від Прокудіна, обстріляні були населені пункти Михайлівка, Антонівка та Станіслав. Крім того, ворог здійснив авіаційний нальот на Херсон, випустивши бомби.
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