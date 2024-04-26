Рішення про це було прийнято на засіданні Ради оборони Херсонщини, результати якого оголосив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Заборонено відвідувати території, де збудовано або триває облаштування фортифікаційних споруд, у тому числі вздовж берега річок”, – пояснив він.

Він також повідомив, що через збільшену активність російських безпілотників було обмежено рух цивільних автомобілів на дорозі Т-04-03 Мар’янське – Берислав у ділянці від км 14 до км 71, з об’їздом через дорогу Т-22-07 Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав.

Прокудін закликав місцевих мешканців дотримуватися цих обмежень, щоб зберегти своє здоров’я та життя.

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