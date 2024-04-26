На Херсонщині було введено заборону на відвідування територій, де вже будують або продовжують облаштування фортифікаційних споруд, зокрема на прибережних ділянках правого берега річок Дніпро, Інгулець, Вірьовчина та Кошова.

Рішення про це було прийнято на засіданні Ради оборони Херсонщини, результати якого оголосив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Заборонено відвідувати території, де збудовано або триває облаштування фортифікаційних споруд, у тому числі вздовж берега річок”, – пояснив він.

Він також повідомив, що через збільшену активність російських безпілотників було обмежено рух цивільних автомобілів на дорозі Т-04-03 Мар’янське – Берислав у ділянці від км 14 до км 71, з об’їздом через дорогу Т-22-07 Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав.

Прокудін закликав місцевих мешканців дотримуватися цих обмежень, щоб зберегти своє здоров’я та життя.