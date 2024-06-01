На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області "приліт" по місцю базування російських загарбників. Йдеться про населений пункт Малокаховка.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

“МалоКаховка. Приліт по базуванню окупантів. #НашіОчіВсюди повідомляють про детонацію та сильну пожежу. Хорошо”, – написав Андрющенко.

Нагадаємо, у травні українські військові завдали удару по російській військовій базі, розташованій у селищі Ювілейне, що знаходиться в передмісті Луганська. За інформацією з відкритих джерел стало відомо про чергове вдале влучання наших ракетників по базі рашистів у селищі Ювілейному у передмісті Луганська, зазначив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.