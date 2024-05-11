Українські захисники за добу збили три російські безпілотники у Херсонській області. При цьому два з них — розвідувальні БпЛА, ще один — ударний.

Про це повідомляє Повітряне командування “Південь”.

“За минулу добу, 10 травня 2024 року, на Херсонщині протиповітряною обороною півдня України знищено 3 російські БпЛА – розвідувальні “Supercam”, “ZALA” та ударний “Ланцет”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні в Росії продемонстрували роботу наземного дрона для проведення розмінування. Розробники з РФ стверджують, що пристрій має досить малу вагу, щоб рухатись так, аби не спрацьовували протитанкові міни. Водночас цей дрон є всюдихідною та малошумною машиною, що в поточних умовах підвищує живучість на полі бою.