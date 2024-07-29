У німецькому Людвігсгафені на хімічному заводі BASF стався вибух, що спричинив пожежу, внаслідок якої постраждало майже півтора десятка людей.

Про це повідомляє Tagesschau.

У компанії поінформували, що внаслідок вибуху легких травм зазнали 14 співробітників. Вони перебувають під наглядом лікарів.

Пожежу ліквідовано. Причина вибуху встановлюється.

На підприємстві запевнили, що контролюють рівень викидів у навколишнє середовище. У компанії запевняють, що небезпеки для населення немає.

Міська влада та пожежна охорона скасували видане раніше попередження про небезпеку у зв’язку з виділенням продуктів горіння, однак мешканцям радять не відчиняти вікна та двері.

Хімічний концерн BASF працює у 80 країнах. Заводи концерну виробляють широкий спектр продуктів: пластик, фарбу, косметику, харчові добавки, технічні та будівельні хімікати, засоби захисту рослин тощо.