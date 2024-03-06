У Хмельницькій області через нічну атаку дронами були знеструмленими понад 14 тисяч споживачів у 30 населених пунктах, повідомило Міністерство енергетики в середу вранці.

За даними відомства, через атаку «шахедами» підстанції обленерго виникла пожежа, внаслідок чого відключено повітряні лінії електропередачі.

Станом на 8:00 ранку пожежу ліквідували – без напруги залишалися понад 2,5 тисячі абонентів, тривають відновлювальні роботи, додають у міністерстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.