Інцидент трапився у світлу пору дня, коли працівники військового комісаріату проводили перевірку документів військовозобов’язаних. У процесі одного з таких візитів, чоловік вихопив ніж і завдав поранення співробітнику ТЦК у плече.

Зловмисника було негайно затримано за скоєний злочин, який карається згідно зі статтею 125 Кримінального кодексу України. Прибулі на місце події правоохоронці конфіскували у нього нелегальні предмети та електрошокер.

Постраждалого військовослужбовця було доставлено до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. За повідомленнями, його стан стабільний і життю нічого не загрожує.

«Військовослужбовці ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану. Тож образи, опір або перешкоджання їхній діяльності матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність», – нагадує пресслужба військового комісаріату.