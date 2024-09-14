Про це повідомляє поліція Хмельниччини.

За іі інформацією, інцидент стався близько першої ночі в селі Олешин Хмельницької громади. Патрульна поліція зупинила автомобіль місцевого жителя для перевірки через порушення комендантської години. Виявилося, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння — “Драгер” показав 1,27 проміле алкоголю.

Правоохоронці склали протокол, після чого чоловік повернувся додому, залишивши товариша в машині. Незабаром він з’явився з автоматом Калашникова та почав стріляти по поліцейських. У відповідь правоохоронці відкрили вогонь і викликали підмогу.

Зловмисник випустив 60 набоїв, поранивши одного поліцейського та пасажира автомобіля. Обох постраждалих госпіталізували, при цьому поліцейський перебуває у важкому стані.