Фото з обшуків, гроші ховали навіть у тумбочці – Офіс Генерального прокурора

В її робочому кабінеті було виявлено $100 00

0, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Правоохоронці викрили також її сина – очільника обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу. В межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.

Олександр Крупа

Соцмережі та блогери бурхливо відреагували на незаконну діяльність посадовців. Блогер Ігор Лачєнков закликав передати всі незаконно зароблені гроші на потреби ЗСУ.

Скриншот публікації Ігоря Лаченкова в соцмережі телеграм

В соцмережах українці обурюються корумпованості ТЦК та МСЕК, на їхню думку такі обшуки можна провести в будь-якому територіальному центрі комплектування та медично-соціальної експертизи, адже вони вважають, що  вони є найприбутковішим незаконним бізнесом.

Реакції соцмереж

Реакції соцмереж

Питання корупції є найгострішим в українському суспільстві, доволі часто лунає інформація про обшуки у керівників ТЦК та МСЕК, які були викриті на незаконній діяльності, тож маємо надію, що правоохоронні органи будуть ретельніше перевіряти ці структури на предмет корупції.