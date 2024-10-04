Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора викрили керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

В її робочому кабінеті було виявлено $100 00

Керівником МСЕК була депутат облради від партії «Слуга народу» Тетяна Крупа. Вона незаконно збагатилася на 5,2 млн доларів.

0, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Правоохоронці викрили також її сина – очільника обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу. В межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.

Соцмережі та блогери бурхливо відреагували на незаконну діяльність посадовців. Блогер Ігор Лачєнков закликав передати всі незаконно зароблені гроші на потреби ЗСУ.

В соцмережах українці обурюються корумпованості ТЦК та МСЕК, на їхню думку такі обшуки можна провести в будь-якому територіальному центрі комплектування та медично-соціальної експертизи, адже вони вважають, що вони є найприбутковішим незаконним бізнесом.

Питання корупції є найгострішим в українському суспільстві, доволі часто лунає інформація про обшуки у керівників ТЦК та МСЕК, які були викриті на незаконній діяльності, тож маємо надію, що правоохоронні органи будуть ретельніше перевіряти ці структури на предмет корупції.