Служба безпеки на Хмельниччині затримала депутатку місцевої ради, яка працювала на ФСБ та завербувала своїх дітей — 42-річного сина та 37-річну доньку. Разом вони передавали окупантам інформацію щодо українських військових.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За вказівкою російської спецслужби агенти намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон.

Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, військової техніки та складів з озброєнням ЗСУ.

За виконання ворожих завдань агентурна група отримувала від окупантів грошову винагороду, яка надходила на банківську картку доньки посадовиці.

Всіх трьох агентів ФСБ було затримано «на гарячому», коли вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.