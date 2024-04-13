У Дунаївцях Хмельницької області представниця громадської організації "Доста Україна" вчинила провокацію в приміщенні ТЦК шляхом справляння фізіологічних потреб, відмовлялась покинути приміщення та не реагувала на вимоги поліцейських.

Про це повідомило оперативне командування “Захід”.

“На сторінці ГО у Facebook цю подію висвітлено як побиття активістки військовослужбовцями ТЦК”, — йдеться у повідомленні ОК “Захід”.

Водночас у лікарні “потерпіла” відмовилась від проходження медогляду та госпіталізації.

За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження.

На даний інцидент відреагували й у Сухопутних військах ЗСУ. Там заявили, що жодна з озвучених “потерпілою” на відео тез не відповідає дійсності, а щодо Збройних Сил триває чергова ворожа провокація.

“Окрім цього, на території ТЦК та СП громадянка справила фізіологічні потреби прямо на очах у ветеранів російсько-української війни! За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження. Готуємо звернення до Служби безпеки України та вимагаємо розслідування поведінки громадян, які відверто працюють на догоду ворогу, кричуще знецінюють воїнів та роботу Збройних Сил!”, — наголосили у Сухопутних військах.

У повідомленні військові також звертаються до органів протидії дезінформації щодо більш активного інформування громадян про розгортання ворожих інформаційних вкидів.