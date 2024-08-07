Про це повідомив голова військової адміністрації області Сергій Тюрін.
“Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО в межах області знешкодили 4 ворожих БПЛА типу “Шахед”. Разом з тим, через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області”, — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА підкреслив, що постраждалих чи травмованих немає. На місці працюють усі відповідні служби.
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