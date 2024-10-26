У ніч на суботу, 26 жовтня, російські війська атакували Хмельницьку область. Внаслідок удару в Хмельницькому та деяких населених пунктах області зникло енергопостачання.

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

“Внаслідок атаки частково відсутнє світло в чотирьох населених пунктах Хмельницького району, в тому числі в обласному центрі. Через атаку пошкоджено приміщення готелю та вікна у двох будинках”, — зазначив посадовець.

Очільник Хмельниччини зазначив, що під час повітряних тривог на Хмельниччині сили протиповітряної оборони збили вісім ворожих безпілотників типу Shahed. Він додав, що на місці події працюють відповідні служби, а енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити всіх споживачів.

“Поранених чи загиблих серед цивільного населення немає. Дякую нашим ЗСУ!” — написав Тюрін.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня 2024 року (із 19:00 п’ятниці, 25 жовтня) російські війська атакували Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу “Shahed” та дронами невстановленого типу. Станом на 12:00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА.