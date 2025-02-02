Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Велетенське, Інженерне, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Зеленівка, Берислав, Новорайськ, Золота Балка, Нововоронцовка, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Львове, Миколаївка, Милове, Монастирське, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Українка, Шляхове та місто Херсон.