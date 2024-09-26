Про це повідомили у ДБР 26 вересня.

Інцидент стався 17 вересня поточного року під час занять з вогневої підготовки.

«Між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт. У результаті суперечки посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата», — йдеться у повідомленні.

З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні.

Слідчі ДБР порушили провадження за ч. 5 ст. 426−1 ККУ. Досудове розслідування триває.

Раніше в ДБР повідомили, що в Закарпатській області командир батальйону, за хабарі залишав військових служити в тилу.

«Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили командира батальйону однієї з військових частин, який брав гроші з підлеглих військовослужбовців за можливість служити на Закарпатті», — повідомили в ДБР.

Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих $1 300 за включення його до списку «тиловиків». Платили за місце в роті охорони й інші військовослужбовці, стверджують правоохоронці.