Державна службовиця за обіцянку оформити інвалідність вимагала $2000 — їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, вона вимагала $2000 від пораненого бійця Збройних Сил України за пожиттєве встановлення другої групи інвалідності.

За словами джерела видання LIGA.net у правоохоронних органах, затриманою виявилася Олена Корнілова, яка керувала міжрайонним центром МСЕК в Олександрії.

Як встановило розслідування, військовий отримав тяжке поранення у квітні 2023 року під час боїв за місто Часів Яр у Донецькій області. Його було травмовано уламками російської керованої авіабомби, внаслідок чого лівий бік тіла військового залишився паралізованим. Незважаючи на критичний стан захисника, посадовиця МСЕК зажадала від нього хабар за допомогу у встановленні інвалідності.

Слідчі задокументували процес отримання неправомірної вигоди та затримали підозрювану під час передачі грошей. На цей момент їй вже оголошено підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

“Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури,” – повідомили в СБУ.

Наразі триває розслідування, а суд вирішує питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваної. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.