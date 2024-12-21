Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій України.

За цією інформацією, через ПП “Нижанковичі – Мальховичі” кордон зможуть перетинати легкові автомобілі, вантажівки до 3,5 тонн та автобуси.

Перетин кордону для автобусів буде можливий лише за попереднім записом в системі “єЧерга”, додавали в міністерстві.

“Через повномасштабне вторгнення навантаження на автомобільні пункти пропуску зросло в рази. Наразі близько 90% пасажиропотоку за кордон припадає саме на автомобільні пункти пропуску. Тому важливо розбудовувати кордон не лише з фокусом на експортну логістику, а й для того щоб наші люди не вимушені були чекати в чергах, а також мали комфортні умови під час перетину кордону. Разом з тим, в умовах активного руху України до членства в Євросоюзі та спрямування коштів на оборону, потрібно шукати рішення, які дозволять оптимізувати будівництво, мінімізувати витрати. Відкриття пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» саме таке рішення, за що я вдячний польським колегам, які самостійно виконали цей проєкт і тепер дві країни будуть працювати на одному пункті пропуску”, — наголосив Віцепремʼєр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.