З 26 серпня на пункті пропуску "Шегині – Медика" розпочнуться ремонтні роботи, що може призвести до затримок при перетині кордону.

Про це пише Держприкордонслужба.

З 26 серпня у пункті пропуску “Шегині – Медика” розпочинається ремонт двох смуг руху, що призведе до сповільнення виїзду вантажного транспорту та автобусів з України до Польщі.

Ремонт планується до середини жовтня.

Прикордонники рекомендують враховувати цю інформацію при плануванні маршрутів.

З 12 серпня можливі ускладнення при перетині кордону в пункті “Гребенне – Рава-Руська” через ремонт, який триватиме до 12 вересня 2024 року. Українців закликають врахувати це і обирати інші пункти пропуску.