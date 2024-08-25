Про це пише Держприкордонслужба.
З 26 серпня у пункті пропуску “Шегині – Медика” розпочинається ремонт двох смуг руху, що призведе до сповільнення виїзду вантажного транспорту та автобусів з України до Польщі.
Ремонт планується до середини жовтня.
Прикордонники рекомендують враховувати цю інформацію при плануванні маршрутів.
З 12 серпня можливі ускладнення при перетині кордону в пункті “Гребенне – Рава-Руська” через ремонт, який триватиме до 12 вересня 2024 року. Українців закликають врахувати це і обирати інші пункти пропуску.
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