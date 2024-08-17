На Закарпатті в річці Тиса, що межує з Румунією, виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили ДПСУ.

17 серпня прикордонники відділення «Грушово» Мукачівського загону отримали повідомлення від румунських колег про виявлення тіла чоловіка без ознак життя у річці.

За допомогою БПЛА було відстежено рух тіла, яке течією несло до українського берега.

На місце події прибули співробітники ДСНС і Нацполіції, які дістали тіло з води.

Загиблим виявився чоловік середнього віку, документи при ньому не знайдено, тривають заходи щодо встановлення його особи.

З початку 2024 року на цій ділянці кордону вже виявлено 20 тіл чоловіків, які намагалися перетнути річку Тису.