Про це повідомили ДПСУ.
17 серпня прикордонники відділення «Грушово» Мукачівського загону отримали повідомлення від румунських колег про виявлення тіла чоловіка без ознак життя у річці.
За допомогою БПЛА було відстежено рух тіла, яке течією несло до українського берега.
На місце події прибули співробітники ДСНС і Нацполіції, які дістали тіло з води.
Загиблим виявився чоловік середнього віку, документи при ньому не знайдено, тривають заходи щодо встановлення його особи.
З початку 2024 року на цій ділянці кордону вже виявлено 20 тіл чоловіків, які намагалися перетнути річку Тису.
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