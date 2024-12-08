Прикордонники затримали у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею, 28-річну пасажирку автобуса “Одеса -Швайнфурт”. Жінка намагалася провезти через кордон шоколад із наркотиками.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

“Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону за допомогою натренованої на пошук наркотиків службової собаки Джесіки виявили шоколад з дурманом”, — розповіли охоронці кордону.

Як виявилося, під час перевірки рейсового автобуса “Одеса-Швайнфурт” службовий пес відреагував на особисті речі однієї з пасажирок. Прикордонники провели огляд та виявили пакет із шоколадом.

Жінці довелося зізналася, що шоколад містить незвичний наповнювач — TGK, який є головним психоактивним компонентом канабісу.

Пасажирка розповіла, що наркомісткий смаколик їй передав друг, який запропонував пригостити ним знайомих в Німеччині.

“За даним фактом прикордонники направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 309 ККУ “Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту”, — йдеться у повідомленні.