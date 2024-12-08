Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
“Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону за допомогою натренованої на пошук наркотиків службової собаки Джесіки виявили шоколад з дурманом”, — розповіли охоронці кордону.
Як виявилося, під час перевірки рейсового автобуса “Одеса-Швайнфурт” службовий пес відреагував на особисті речі однієї з пасажирок. Прикордонники провели огляд та виявили пакет із шоколадом.
Жінці довелося зізналася, що шоколад містить незвичний наповнювач — TGK, який є головним психоактивним компонентом канабісу.
Пасажирка розповіла, що наркомісткий смаколик їй передав друг, який запропонував пригостити ним знайомих в Німеччині.
“За даним фактом прикордонники направили в Нацполіцію повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 309 ККУ “Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту”, — йдеться у повідомленні.
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