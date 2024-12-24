27% або ж 8621 підприємець планує припинити свою діяльність найближчим часом. Найбільше закриттів пов'язано з різким зростанням податкового навантаження: 62% підприємців, які планують закритися, вказали саме це як основну причину. Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми у бізнесі.

Про це йдеться у дослідженні “Опендатабот”.

Згідно з опитуванням, 7% підприємців вже вирішили закритися цього року, а 20% планують це зробити в наступному році.

Основними сферами діяльності серед підприємців, що брали участь у дослідженні, є рітейл (24,6%) та ІТ (21%). Через нещодавню атаку проросійських хакерів на державні реєстри, закриття бізнесу стало значно складнішим, а в деяких випадках — неможливим.

Ситуація на ринку значно змінилася порівняно з минулим роком: якщо торік на 4 нових ФОПи припадав лише 1, що закривається, то зараз на 1 відкритий ФОП — 2 закритих.

За період з моменту підписання закону про введення військового збору для малого та середнього бізнесу, 24 497 підприємців припинили свою діяльність, тоді як нових ФОПів було зареєстровано лише 10 947, що в 2,2 рази менше.

Зазначається, що “Опендатабот” звернувся до голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева за коментарем, однак на момент публікації відповіді отримано не було.

Нагадаємо, раніше “Опендатабот” публікував дослідження, у якому йшлося про те, що з моменту підписання Президентом закону про підвищення податків, 22 521 фізична особа-підприємець (ФОП) вирішила припинити свою діяльність.

Гетманцев спростовував цю інформація. За його словами, кількість нових реєстрацій ФОПів у 2024 році суттєво перевищує кількість припинених.