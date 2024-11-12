Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Слідство встановило, що навесні 2024 року чоловік був завербований російськими спецслужбами. За грошову винагороду він погодився передавати інформацію про розташування та переміщення українських сил оборони в Куп’янському районі.
Для закріплення “угоди”, підозрюваний записав відео, в якому підтвердив свою готовність співпрацювати з ворогом, та надіслав його російському куратору.
Зазначається, що чоловік розшукував місця дислокації українських військових та техніки, супроводжуючи свої повідомлення фото- і відеоматеріалами, щоб надати більш точні дані. Під час обшуку у нього було виявлено телефон з доказами його протиправної діяльності.
“За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)”, — зазначили в Офісі генпрокурора.