На фронті від початку доби вже відбулося понад 40 бойових зіткнень, найбільше - на Куп’янському та Покровському напрямках.

Про це ідеться на сторінці у Фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України про ситуацію щодо російського вторгнення станом на 13:30 середи, 29 травня.

“На даний час загальна кількість бойових зіткнень на фронтах російсько-української війни з початку доби перевищила 40. Найбільша активність ворога спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках. Там відбулося та триває більше половини від усіх сьогоднішніх боєзіткнень. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові дії російських загарбників, знищують ворога”, – ідеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, росіяни зі своєї території відкрили артилерійський вогонь по прикордонному селу Бачівськ Сумської області. Інформація щодо наслідків уточнюється.

На Харківському напрямку російські війська продовжують штурмові дії у районі Вовчанська. Тут ворог підтримував сухопутні підрозділи ударами чотирьох керованих авіабомб, що були випущені із літаків над територією РФ, з напрямку Бєлгорода. Також російська авіація скинула по два КАБи у райони сіл Вільча і Нескучне. Ще один авіаудар армія РФ завдала неподалік Білого Колодязя.

На Куп’янському напрямку сьогодні було дві спроби загарбників атакувати українські позиції. Штурми відбиті неподалік Петропавлівки і Стельмахівки. Бої тривають у районах Синьківки, Новоєгорівки та Степової Новоселівки. Загалом тут відбулося вже 10 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог підтримує високу інтенсивність атак. На цей час відбуваються три бойові зіткнення біля Новоселівки Першої, ще по одному – в районах Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої і Невельського. Відбиті штурмові дії, зокрема біля Новоолександрівки та Яснобродівки. Загалом на напрямку відбулися і ще тривають 16 боїв. По району Євгенівки росіяни вдарили чотирма КАБами.

Тричі з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій у районі Красногорівки, що на Курахівському напрямку. Одну спробу відбили, однак бойові дії ще у двох локаціях продовжуються.

На Времівському напрямку ворог застосував дві керовані авіабомби по району Великої Новосілки. Українські воїни відбили три спроби російських загарбників просунутись уперед біля Старомайорського.

На Оріхівському напрямку росіяни двічі атакували біля Малих Щербаків, а раз – у районі Малої Токмачки. Потуги ворога відбиті, втрати військ РФ уточнюються.

На Придніпровському напрямку відбили одну ворожу атаку, в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.