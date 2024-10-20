Про це повідомили у Національній гвардії України.
За цією інформацією, РФ зробила спробу розширити наступ на лівому березі Оскола.
“Ривок бронетехніки з піхотою у тому напрямку відбили спільними зусиллями батальйону ударних БпЛА “Ахіллес” спільно з гвардійцями бригади “Буревій” та прикордонниками бригади “Помста”, а також десантниками 77-ї ОАеМБр”, — йдеться у повідомленні.
Загалом Сили оборони у цьому бою знищили вісім БМП та три танки. Шість бойових машин піхоти вдалося пошкодити. Росія втратила 21 військового, ще 26 — поранені.
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