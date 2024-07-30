Десантники з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили масштабний штурм окупантів на Курахівському напрямку в Донецькій області.

Про це повідомили у 79-й ОДШБр.

Зазначається, що окупанти вже вдруге кинули в наступ 57 одиниць бронетехніки, щоб прорвати оборону Таврійських десантників на Курахівському напрямку. Та масований російський штурм знову зазнав фіаско.

Окупанти упродовж одного дня задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин з піхотою, 10 мотоциклів та 1 багі.

“Попри шалену кількість ворожої техніки, усі намагання ворога вкотре були помножені на нуль: у ході бою наші воїни вразили 12 бойових броньованих машин, 8 російських танків, 9 мотобайків та багі. Знищено 36 окупантів, ще 32— поранені”, — розповіли військові.

Пресслужба бригади опублікувала відео роботи українських артилеристів, операторів БпЛА, протитанкістів, саперів та піхотинців.

“Скалічені російські штурмовики з відірваними кінцівками, які відчули лють таврійських десантників і в паніці кидаються повзти з поля бою — ось, що треба показувати кожному, хто ще збирається взяти участь в “СВО”, — коментують провальний штурм військові.