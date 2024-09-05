Однією з цілей операції на Курщині було захоплення російських військових для їх подальшого обміну на українських воїнів.

Про це заявив президент України в інтерв’ю NBC News.

За його словами, наразі українські сили взяли в полон понад 600 російських військових, включаючи офіцерів і бойовиків Кадирова.

Зеленський підкреслив, що важливо продемонструвати, що жодна територія росіян не є в безпеці.

“Якщо вони принесли війну до нас, ми повернемо її на їхню територію”, — зазначив він.

Президент також підкреслив, що українські сили не чіпали цивільних осіб і не вдавалися до мародерства, на відміну від російських військових, які вбивали цивільних і знущалися з них.

“Нам не потрібні цивільні, вони живуть там, де вони жили. А ось військових ми взяли на сьогодні понад 600. Більше шести сотень вже військових в полоні. І офіцери, і чеченці, бойовики Кадирова. Ось всіх їх ми мінятимемо на наших хлопців. Це також одна із цілей цієї операції. Вона виправдовує себе”, — сказав президент.