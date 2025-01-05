Йдеться про Братислава Живковича — сербського найманця та колишнього російського шпигуна. Він був очільник екстремістської організації "Четницький Покров" у Сербії, брав участь у бойових діях на боці проросійських сил з 2014 року, а також шпигував в Румунії.

Про це повідомляє румунський портал Digi24.

Як стверджує російський Telegram-канал, на який посилається видання, Живкович загинув у ніч на 2 січня “у важких боях за звільнення Курської області”.

42-річний Живкович воював на боці росіян в Україні з 2014 року. Як громадянин Сербії, він був визнаний небажаним в Румунії у 2017 році на 15 років за рішенням Апеляційного суду Бухареста.

Живкович був командиром четницької організації в Сербії “Cetniciki Pokret”, яка характеризується як “парамілітарна та націоналістично-шовіністичної спрямованості”.

Служба безпеки Румунії встановила, що Живкович приїжджав в Румунію чотири рази. У місті Констанца його затримали під час фотографування військових радарів на узбережжі Чорного моря та передачі GPS-координат цих радарів. Спецслужби вважають, що його цікавила військова база НАТО “Міхаїл-Когелнічану”.

“Усі дії сербського громадянина в Румунії мали характер секретних операцій та специфічний метод, притаманний діяльності шпигунів. Спеціальні заходи, вжиті Генеральним департаментом контррозвідки Служби інформації Румунії, призвели до запобігання витоку класифікованої інформації, що могла б вплинути на національну безпеку”, — заявили в румунському відомстві та додали, що доступу до жодної секретної інформації Живковичу отримати не вдалося.