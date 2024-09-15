Провал російського командування в Курській області та дуже сумнівні успіхи званої "СВО" на Донбасі призводять до того, що самі росіяни втрачають в віру в те, що війна “йде за планом”. Тому вони дедалі активніше почали співпрацювати із ЗСУ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що із заходом українських сил на територію Курської області, кількість повідомлень про місця розташування кадирівців значно збільшилась.

“Повідомлення про кадировців в Курській області стали просто масовими, бо тільки так прості мешканці Курщини можуть захиститися від цих “захисничків”, – зазначають в ЦНС.

Також з просуванням Сил оборони у нові населені пункти Курщини росіяни почали активніше здавати інформацію про позиції ППО, склади боєприпасів та переміщення підрозділів військ РФ.

Зокрема завдяки такій інформації ЗСУ вдалося збити на Курському напрямку дуже цікаву ціль – рідкісний розвідувально-ударний БпЛА “Оріон”. За даними з відкритих джерел, усього таких дронів було вироблено до 30 штук, при чому щонайменше шість було збито (без урахування курського). Вартість їх не повідомляється, але загальні інвестиції в цей проєкт вже склали близько 30 мільйонів доларів.

Центр національного спротиву закликає усіх небайдужих громадян допомагати Силам оборони України “множити на нуль ворога”, та надсилати у спеціальний чат-бот інформацію про розташування ворожих позицій, особового складу, рух транспорту окупантів.