Про це повідомляє радіо Свобода.

За її інформацією, 52-річний Єфремов, який був командиром створеного у 2022 році добровольчого загону “Тигр”, загинув, “повертаючись з бойового завдання”.

Автомобіль, в якому перебував Єфремов, наїхав на міну. Разом з ним загинув ще один російський військовий.

Єфремов обіймав посаду голови крайового відділення ДТССАФ, був віцемером Уссурійська. Вперше пішов на війну проти України ще 2022 року на чолі загону “Тигр”, сформованого в Примор’ї на базі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. У лютому 2024 року був призначений віцегубернатором Приморського краю. Але у серпні разом із загоном “Тигр” знову вирушив на Курщину.