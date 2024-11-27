Про це повідомили у Силах спецоперацій.
“Воїни Сил спеціальних операцій під час проведення спеціальних дій на Курському напрямку завдали суттєвих втрат в живій силі противнику. Крім того, було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ. Саме так ворожі морпіхи повинні “відзначати” своє професійне свято”, — йдеться в повідомленні.
На відео, яке опублікували воїни ССО, полонені російські морпіхи підтверджують, що вони здалися в полон саме в день свого професійного свята. Вони дякують за збережене життя і за доброзичливе ставлення до них.
“Саме так ворожі морпіхи повинні «відзначати» своє професійне свято”, — зазначили в ССО.
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