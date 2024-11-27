Про це повідомили у Силах спецоперацій.

Воїни Сил спеціальних операцій  під час проведення спеціальних дій на Курському напрямку завдали суттєвих втрат в живій силі противнику. Крім того, було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ. Саме так ворожі морпіхи повинні “відзначати” своє професійне свято”, йдеться в повідомленні.

На відео, яке опублікували воїни ССО, полонені російські морпіхи підтверджують, що вони здалися в полон саме в день свого професійного свята. Вони дякують за збережене життя і за доброзичливе ставлення до них.

“Саме так ворожі морпіхи повинні «відзначати» своє професійне свято”, зазначили в ССО.