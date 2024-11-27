Сьогодні, 27 листопада, в День морської піхоти Росії, воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ захопили в полон кілька десятків російських морських піхотинців.

Про це повідомили у Силах спецоперацій.

“Воїни Сил спеціальних операцій під час проведення спеціальних дій на Курському напрямку завдали суттєвих втрат в живій силі противнику. Крім того, було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ. Саме так ворожі морпіхи повинні “відзначати” своє професійне свято”, — йдеться в повідомленні.

На відео, яке опублікували воїни ССО, полонені російські морпіхи підтверджують, що вони здалися в полон саме в день свого професійного свята. Вони дякують за збережене життя і за доброзичливе ставлення до них.