Росія залучила понад 11 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї, які перебувають у Курській області й уже брали участь у бойових діях проти українських військових.

Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в етері ТСН.

“Вже понад 11 000 північнокорейських солдатів розташовані на території Курської області. І вже відмічалося їхнє зіткнення з нашими військовослужбовцями на полі бою”, – зазначив Баргилевич.

Він зазначив, що військовослужбовці КНДР здебільшого входять до складу загальновійськових підрозділів, підготовлених для ведення бойових дій.

“Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоб вести операції в європейській частині”, – розповів начальник Генштабу ЗСУ.