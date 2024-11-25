Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в етері ТСН.
“Вже понад 11 000 північнокорейських солдатів розташовані на території Курської області. І вже відмічалося їхнє зіткнення з нашими військовослужбовцями на полі бою”, – зазначив Баргилевич.
Він зазначив, що військовослужбовці КНДР здебільшого входять до складу загальновійськових підрозділів, підготовлених для ведення бойових дій.
“Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоб вести операції в європейській частині”, – розповів начальник Генштабу ЗСУ.
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