У Суджі росіяни скинули бомбу на школу-інтернет, де ховалися мирні жителі.

Про це повідомив пресофіцер військової комендатури на території Курської області Олексій Дмитрашківський в етері телемарафону.

Він зазначив, що приміщення інтернету дуже пошкоджене, вибиті всі вікна та двері. Внаслідок удару одна жінка померла після зазнаних травм.

За його словами, в інтернаті перебували люди літнього віку. Багато хто з них — з інвалідністю.

“Всі літнього віку, дуже багато людей, які мають інвалідність, хворобу Паркінсона, після інсульту, одна особа з психічним захворюванням. Стан людей на цей час досить тяжкий”, — пояснив Дмитрашківський.

Пресофіцер додав, що на територіях рф, які контролює Україна, перебувають близько 2 тисяч людей. Зокрема, в інтернаті, який обстріляла рф, перебуває понад 70 людей і наразі вирішують, куди їх перевезти.