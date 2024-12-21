Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22 годину.

За попередніми підрахунками за сьогодні на напрямку ворог втратив 85 військовослужбовців вбитими та пораненими, також наші воїни знищили дві артилерійські системи, автомобіль, п’ять БпЛА та три одиниці спеціальної техніки окупантів; значно пошкодили автомобіль та одиницю спецтехніки.

На Харківському напрямку противник шість разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки та Кругляківки. Українські захисники зупинили дві ворожих атаки. Ще два боєзіткнення продовжуються.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ у бік Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Торецькому напрямку наразі триває бій, загалом за сьогоднішній день українськими підрозділами відбито чотири атаки в районі Торецька та Дружби.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 24 рази атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Наші захисники відбили 20 штурмів. Чотири атаки тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 404 окупанти, з них 193 – безповоротно. Також знищено танк, дев’ять автомобілів, два автоматичних гранатомети та супутникову систему зв’язку, також пошкоджено артилерійську систему.