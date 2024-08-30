Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача повідомив, що на Курському напрямку українські війська за останню добу просунулися на два кілометри і взяли під контроль п'ять квадратних кілометрів території.

Про це повідомляється у Telegram Президента Володимира Зеленського.

Сирський зазначив, що ситуація на Покровському напрямку залишається найважчою, але всі ворожі атаки були відбиті, і противник не досяг успіху. Водночас він підкреслив, що загальна ситуація на інших напрямках складна, але під контролем українських військ.