Про це повідомили у поліції Київської області.
Подія сталася в одному з місцевих соборів, й хоча правоохоронці не розкрили назву храму, за наявними фотографіями, йдеться про собор на честь рівноапостольного князя Володимира Православної церкви України.
Зазначається, що зловмисник напав на священнослужителя через неприязні відносини.
Правоохоронці затримали нападника й розпочали досудове розслідування за фактом вчинення хуліганських дій — це ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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