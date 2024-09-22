Про це заявила Національна поліція України.
“22 вересня близько другої години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині й розпочав хаотичну стрілянину”, — ідеться в повідомленні.
За даними поліції, нападник поранив продавчиню та власника закладу.
Правоохоронці затримали ймовірного стрільця. Ним виявився 36-річний раніше судимий місцевий житель.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство, учинене із застосуванням зброї. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
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