В Обухівському районі Київської області 36-річний місцевий житель влаштував “хаотичну стрілянину” з автомата в магазині. Дві людини дістали поранення.

Про це заявила Національна поліція України.

“22 вересня близько другої години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині й розпочав хаотичну стрілянину”, — ідеться в повідомленні.

За даними поліції, нападник поранив продавчиню та власника закладу.

Правоохоронці затримали ймовірного стрільця. Ним виявився 36-річний раніше судимий місцевий житель.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство, учинене із застосуванням зброї. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років.