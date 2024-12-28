Кожне з них розраховане на 500 осіб, в усіх трьох укриттях є додаткові місця для 1,5 тис. учнів та педагогів.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, кожне з цих укриттів розраховане на 500 людей і побудоване коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

“Таким чином забезпечили в усіх трьох укриттях додаткові місця для 1,5 тис. учнів та педагогів”, — зазначив Кравченко.

Під час будівництва забезпечили інклюзивну доступність, облаштували вентиляційну систему, каналізацію, системи протипожежного захисту, оповіщення та охорони. Також встановили необхідні меблі для комфортного перебування, створили приміщення для зберігання їжі та води, санвузли, роздягальні, медпункт і технічні кімнати, йдеться в дописі очільника ОВА.

За його словами, два укриття в Узині облаштовані сучасним мультимедійним обладнанням і комп’ютерами.

“Всі укриття, які будуємо – подвійного призначення. Вони можуть слугувати не лише сховищем під час небезпеки, але й простором для гуртків та спортивних занять. Наявність таких великих укриттів значно оптимізує навчання. Наприклад, діти з ліцею у Фурсах зможуть вчитися не в три, а в одну зміну. До повноцінного очного навчання повернуться всі діти з узинських ліцеїв «Обдарованість» та «Успіх»”, — зазначив Кравченко.

Він додав, що Київщина – один із лідерів серед регіонів в облаштуванні укриттів. Загалом закладах освіти області вже 1291 укриття. В роботі ще майже 100.