На Київщині мікроавтобус впав у провалля, рятувальники деблокували тіла загиблих.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні поблизу с. Олива Іванківської громади Київської області. Мікроавтобус прямував у с. Пісківка і впав у провалля.

На момент ДТП, у салоні перебували дев’ятеро пасажирів. Рятувальники виявили двох загиблих – решта семеро людей перебувають у тяжкому стані.

Карети “швидкої” доставили потерпілих до лікарні.