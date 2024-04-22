Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні поблизу с. Олива Іванківської громади Київської області. Мікроавтобус прямував у с. Пісківка і впав у провалля.
На момент ДТП, у салоні перебували дев’ятеро пасажирів. Рятувальники виявили двох загиблих – решта семеро людей перебувають у тяжкому стані.
Карети “швидкої” доставили потерпілих до лікарні.
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