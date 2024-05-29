Відео із їхнім спорудженням оприлюднив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

“Добре захищені оборонні рубежі. Це те, що турбує кожного українця, над чим активно працюємо разом з військовими. Зміцнюємо обороноздатність нашої Київщини”, — зазначив він.

За словами Кравченка, військове керівництво визначило, де і що потрібно будувати. Витрати коштів перевіряє СБУ, ДБР та НАБУ. Також до аналізу залучили антикорупційні організації.

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз перевірили проєктно-кошторисну документацію та здійснюють технагляд за будівництвом.

“Закриття актів виконаних робіт — лише після їх будівельно-технічної експертизи. Ці документи та матеріали обов’язково надамо для повної перевірки правоохоронцям”, — зауважив голова ОВА.