Відео із їхнім спорудженням оприлюднив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
“Добре захищені оборонні рубежі. Це те, що турбує кожного українця, над чим активно працюємо разом з військовими. Зміцнюємо обороноздатність нашої Київщини”, — зазначив він.
За словами Кравченка, військове керівництво визначило, де і що потрібно будувати. Витрати коштів перевіряє СБУ, ДБР та НАБУ. Також до аналізу залучили антикорупційні організації.
Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз перевірили проєктно-кошторисну документацію та здійснюють технагляд за будівництвом.
“Закриття актів виконаних робіт — лише після їх будівельно-технічної експертизи. Ці документи та матеріали обов’язково надамо для повної перевірки правоохоронцям”, — зауважив голова ОВА.
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