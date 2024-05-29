На Київщині нарощують темпи облаштування військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд та ліній невибухових загороджень.

Відео із їхнім спорудженням оприлюднив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

“Добре захищені оборонні рубежі. Це те, що турбує кожного українця, над чим активно працюємо разом з військовими. Зміцнюємо обороноздатність нашої Київщини”, — зазначив він.

За словами Кравченка, військове керівництво визначило, де і що потрібно будувати. Витрати коштів перевіряє СБУ, ДБР та НАБУ. Також до аналізу залучили антикорупційні організації.

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз перевірили проєктно-кошторисну документацію та здійснюють технагляд за будівництвом.

“Закриття актів виконаних робіт — лише після їх будівельно-технічної експертизи. Ці документи та матеріали обов’язково надамо для повної перевірки правоохоронцям”, — зауважив голова ОВА.