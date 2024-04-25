Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко провів нараду з представниками релігійних організацій, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Служби безпеки України.

Розмова стосувалася масових заходів на час святкування православного Великодня, який цьогоріч випадає на 5 травня.

Кравченко відзначив складну безпекову ситуацію у регіоні через “значну загрозу нових атак росіян”.

У ніч з 4 на 5 травня комендантську годину на Київщині скасовувати не будуть, тож усі богослужіння за участі вірян мають відбуватися в інший час, адже пересування вулицею заборонене. Релігійним громадам рекомендовано проводити онлайн-трансляції літургій. Відвідати храми можна буде після настання 5 години ранку.

«Просимо також вжити всіх заходів, щоб уникнути значного скупчення людей в одному місці. В разі тривоги оперативно просити людей пройти до найближчого укриття. Про місця їх розташування також має бути надана необхідна інформація.

Правоохоронці стежитимуть за громадським порядком та працюватимуть в посиленому режимі. Але вкрай важливо, щоб і люди були максимально пильними», – наголосив Руслан Кравченко.