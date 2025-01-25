У Вишневому надзвичайники врятували трьох людей з п’ятого поверху і двох із сьомого поверху, із них двоє дітей.

Про це повідомила ДСНС.

За її інформацією, через ворожу атаку зруйновано балкони з 5 по 9-й поверхи житлового будинку.

Надзвичайники врятували трьох осіб з 5 -го поверху та двох з 7-го поверху будівлі, з них – двоє дітей. Попередньо без постраждалих.