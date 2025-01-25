Про це повідомила ДСНС.
За її інформацією, через ворожу атаку зруйновано балкони з 5 по 9-й поверхи житлового будинку.
Надзвичайники врятували трьох осіб з 5 -го поверху та двох з 7-го поверху будівлі, з них – двоє дітей. Попередньо без постраждалих.
Також, в результаті ворожої атаки загорілася будівля виробничого приміщення у Фастівському районі. Ліквідовано пожежу на площі 600 м.кв. Обійшлося без жертв та постраждалих.
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