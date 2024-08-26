Унаслідок російської масованої атаки у Київській області постраждали троє людей. Також пошкоджено два енергетичних об’єкти.

Про це повідомили МВС та Київська ОВА.

Відомо, що з осколковими пораненнями до лікарні доставили 59-річну жінку. Також постраждала 40-річна жінка із п’ятимісячною дитиною. За попередніми даними, у матері — черепно-мозкова травма. Маля випало із дитячого візочка — у дівчинки подряпина стегна.

Київська обласна військова адміністрація підтвердила, що у регіоні пошкоджено два енергетичних об’єкти. Утім не уточнила, які. Видання «Букви» з посиланням на джерело пише, що одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція (ГЕС) біля міста Вишгород.

За даними ОВА, також пошкоджено 22 приватних будинки (один будинок знищено повністю), складське приміщення, гаражі, три авто.

Крім цього, наразі ліквідовуються загорання трав’яного настилу у двох районах області.

Нагадаємо, що зранку 26 серпня війська Росії провели масовану атаку, націлившись на енергетичну інфраструктуру України.