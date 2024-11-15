Сьогодні, 15 листопада, у соцмережах почали поширювати відео, на якому нібито зображено, як чоловік у формі стріляє в чоловіка в селі Щасливе під Києвом.

Про це повідомили в головному управлінні поліції в Київській області.

Як повідомили правоохоронці, група оповіщення ТЦК перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного з підприємств. Під час перевірки водій авто зупинився, а його пасажир вийшов з машини та побіг на територію підприємства.

Представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, за власною ініціативою вирішив наздогнати чоловіка і здійснив два постріли. За словами поліції, постріли були зроблені “в повітря”.

Внаслідок інциденту потерпілих немає. Поліція вилучила пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи.