Про це повідомили в головному управлінні поліції в Київській області.
Як повідомили правоохоронці, група оповіщення ТЦК перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного з підприємств. Під час перевірки водій авто зупинився, а його пасажир вийшов з машини та побіг на територію підприємства.
Представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, за власною ініціативою вирішив наздогнати чоловіка і здійснив два постріли. За словами поліції, постріли були зроблені “в повітря”.
Внаслідок інциденту потерпілих немає. Поліція вилучила пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи.
“Слідчі Бориспільського управління поліції Київщини кваліфікували дії представника ДФТГ за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
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