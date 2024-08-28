Про це повідомляє ДСНС.
«Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України 26 серпня провели роботи на трьох локаціях у Київській області. Під час операцій фахівці вилучили та ліквідували тандемні бойові частини трьох крилатих ракет Х-101», — зазначається у повідомленні.
Небезпечні предмети були безпечно перевезені на спеціальний підривний майданчик, де вони були знищені відповідно до встановлених процедур.
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