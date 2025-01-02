Сьогодні, 2 січня, у місті Богуслав на Київщині біля одного з приватних будинків місцевий житель знайшов новонародженого хлопчика, залишеного у сумці.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

Дитину терміново доставили до лікарні, де медики проводять обстеження її стану здоров’я. Наразі хлопчик перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці розпочали розслідування інциденту, встановлюють обставини події та шукають батьків немовляти.

Поліція звертається до громадян із проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти у розшуку. Якщо ви володієте важливими відомостями, повідомте на спецлінію “102” або зверніться до найближчого відділення поліції.